Путин носит одежду отечественного производства

Накануне в ходе церемонии запуска по видеосвязи новых промышленных объектов в регионах Путин оценил костюм российского производства у губернатора Нижегородской области Глеба Никитина и подчеркнул, что россияне заслуживают качественной отечественной продукции. По словам главы государства, в России много талантливых дизайнеров.