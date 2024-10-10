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Путин носит одежду отечественного производства

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков также отметил, что за последние два года увеличился объем создания продукции российских дизайнеров.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин очень активно пользуется одеждой отечественных производителей, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент очень активно использует, естественно, и российскую продукцию», — сказал он. Представитель Кремля отметил, что за последние два года увеличился объем производства продукции отечественных дизайнеров.

Накануне в ходе церемонии запуска по видеосвязи новых промышленных объектов в регионах Путин оценил костюм российского производства у губернатора Нижегородской области Глеба Никитина и подчеркнул, что россияне заслуживают качественной отечественной продукции. По словам главы государства, в России много талантливых дизайнеров.