Продажи BMW и Mercedes-Benz рухнули из-за напряжения между Китаем и ЕС

В начале октября страны Евросоюза поддержали решение Еврокомиссии (ЕК) о введении импортных пошлин на электромобили из Китая. Речь идет о повышении тарифов на импорт электрокаров из КНР до 45% уже с 31 октября на следующие пять лет. В Еврокомиссии считают, что пошлины необходимы для «честной конкуренции» на рынке.