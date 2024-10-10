Продажи аналогов ушедшего из России «Оземпика» превзошли оригинал

Novo Nordisk разработала «Оземпик» в 2012 году как препарат для лечения сахарного диабета второго типа. По соответствующим показаниям в конце 2017 года он был одобрен в США, а в начале 2018-го — в Европе. Впоследствии оказалось, что «Оземпик» эффективен в борьбе с ожирением и в 2021—2022 годах датская компания выпустила на американский и европейский рынки еще одну вариацию семаглутида под брендом «Вегови», предназначенную уже непосредственно для этого.