Прирост инвестиций в экономику Москвы в ближайшие три года составит 4−4,8% ежегодно

Согласно представленной пресс-службой инфографике, инвестиции в основной капитал в Москве в 2019 году составляли почти 3,3 трлн рублей, в 2023 году — почти 6,8 трлн рублей (рост составил 76%). В этом году, согласно оценкам, показатель может превысить 8,2 трлн рублей (+6%), в 2025 году — 9 трлн рублей (+4%), в 2026 году — 9,9 трлн рублей (+4,5%), в 2027 году — 10,8 трлн рублей (+4,8%).