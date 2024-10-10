Прирост инвестиций в экономику Москвы в ближайшие три года составит 4−4,8% ежегодно

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Ежегодный прирост инвестиций в экономику Москвы в 2025—2027 годах прогнозируется на уровне 4−4,8%. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.
Согласно представленной пресс-службой инфографике, инвестиции в основной капитал в Москве в 2019 году составляли почти 3,3 трлн рублей, в 2023 году — почти 6,8 трлн рублей (рост составил 76%). В этом году, согласно оценкам, показатель может превысить 8,2 трлн рублей (+6%), в 2025 году — 9 трлн рублей (+4%), в 2026 году — 9,9 трлн рублей (+4,5%), в 2027 году — 10,8 трлн рублей (+4,8%).
«Несмотря на сохранение жестких условий денежно-кредитной политики, инвестиционная динамика останется на траектории роста. В 2025—2027 годах ожидается прирост инвестиций в городскую экономику на 4,0−4,8% ежегодно», — говорится в сообщении.
Отмечается, что поддержку инвестиционной активности будут оказывать внутренний спрос со стороны растущей экономики, дальнейшее развитие импортозамещения и стимулирующая бюджетная политика.
«Высокая инвестиционная активность — неизменный фактор роста экономики Москвы все последние годы. По итогам 2023 года объем инвестиций в основной капитал, по предварительным данным, вырос на 3,8% в сопоставимых ценах и достиг 6,8 трлн рублей», — подчеркнули в мэрии.
Там добавили, что отраслевая структура инвестиций все больше диверсифицируется, устойчиво растут инвестиции в объекты интеллектуальной собственности (программное обеспечение и базы данных, научные исследования и разработки, опытно-конструкторские работы и другие интеллектуальные продукты), доля которых в общем объеме составила 16,5% по данным за 2023 год, в 2019 году — порядка 10%.