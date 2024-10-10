Мишустин: после продэмбарго 2014 года РФ стала экспортировать то, что прежде ввозила

«Многое из того, что еще 10 лет назад покупали за рубежом, теперь приобретают в России. Все чаще везут из нашей страны на экспорт не только сельскохозяйственное сырье, но и мясные деликатесы, кондитерскую продукцию, — обратил внимание премьер. — Конечно, такие результаты — заслуга наших сельхозпроизводителей».