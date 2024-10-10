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Мишустин: после продэмбарго 2014 года РФ стала экспортировать то, что прежде ввозила

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Российские аграрии достигли колоссальных успехов со времени введения в 2014 году продовольственного эмбарго. Многая продукция, которая прежде только ввозилась, сейчас успешно производится в РФ и даже экспортируется, заявил председатель российского правительства Михаил Мишустин на пленарном заседании агропромышленной выставки «Золотая осень».

Источник: Reuters

«Многое из того, что еще 10 лет назад покупали за рубежом, теперь приобретают в России. Все чаще везут из нашей страны на экспорт не только сельскохозяйственное сырье, но и мясные деликатесы, кондитерскую продукцию, — обратил внимание премьер. — Конечно, такие результаты — заслуга наших сельхозпроизводителей».

Российские аграрии с успехом не только используют возникшие благодаря продэмбарго возможности, но и преодолевают наложенные Западом ограничения, приближаясь к целевым показателям Доктрины продовольственной безопасности — главного критерия эффективности сельского хозяйства.

«По большинству показателей доктрины видим положительную динамику. В том числе по зерну, мясу, рыбе, сахару, масложировой продукции, картофелю. Практически реализована задача по овощам и бахчевым. Есть рост по молоку, — поделился премьер. — И все это было сделано в условиях беспрецедентных санкций».

Продовольственное эмбарго, введенное в ответ на недружественные действия Запада, действует в РФ с 7 августа 2014 года в отношении продукции из США, ЕС, Австралии, Норвегии и Канады, затем этот список был расширен за счет других стран Европы и Украины. Президент РФ Владимир Путин характеризовал этот шаг как рискованный, но полностью оправдавший себя и подстегнувший развитие российского сельского хозяйства.