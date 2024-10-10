«Со своей стороны правительство всегда внимательно реагирует на запросы отрасли. Обеспечиваем господдержку и через федеральный бюджет. В проекте, внесенном в Государственную думу, на будущий год предусмотрели на эти цели около 560 млрд рублей», — сказал глава кабмина.
Мишустин: около 560 млрд рублей предусмотрели на поддержку АПК в 2025 году
МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Правительство России в 2025 году планирует выделить на поддержку агропромышленного комплекса (АПК) до 560 млрд рублей, проект соответствующего решения внесен в Госдуму. Об этом сообщил председатель правительства Михаил Мишустин на пленарном заседании агропромышленной выставки «Золотая осень».