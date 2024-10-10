Мишустин: около 560 млрд рублей предусмотрели на поддержку АПК в 2025 году

«Со своей стороны правительство всегда внимательно реагирует на запросы отрасли. Обеспечиваем господдержку и через федеральный бюджет. В проекте, внесенном в Государственную думу, на будущий год предусмотрели на эти цели около 560 млрд рублей», — сказал глава кабмина.