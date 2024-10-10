Минпромторг предложил дополнительно заложить 55 млрд рублей на машиностроение

В проекте федерального бюджета на 2025−2027 год на развитие этих направлений суммарно предусмотрено 52 млрд рублей.
«Мы сейчас прорабатываем это с Министерством финансов, уже практически согласовали. Учитывая прогноз роста отдельных видов дохода бюджета, мы предлагаем по трем отраслям дополнительно заложить 55 миллиардов рублей на трехлетку на меры поддержки спроса. В том числе и новые», — сказал министр.
Алиханов также рассказал о планах по запуску новой меры поддержки — льготный лизинг сельскохозяйственной техники. Финансирование будет осуществляться с помощью инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ, часть затрат по ним будет компенсироваться из бюджета. Привлеченные внебюджетные инвестиции ДОМ.РФ будет направлять в качестве льготных займов лизинговым компаниям для приобретения техники с ее последующей реализацией по льготной лизинговой ставке. «По такой схеме мы планируем за первые три года привлечь с рынка капитала более 100 миллиардов рублей внебюджетных средств для закупки сельхозтехники. При этом объем субсидий составит чуть больше 11 миллиардов, то есть мультипликатор достаточно высокий. Еще около 30 миллиардов рублей мы хотели бы направить на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы», — добавил Алиханов.
Министр подчеркнул, что по итогам 8 месяцев на рынке сельскохозяйственной техники наблюдается спад. Прежде всего, это связано со снижением цен на зерно на фоне высокого урожая, что отражается на рентабельности производства сельхозпродукции, доходах аграриев, а также платежеспособном спросе на сельхоз технику. Кроме того, ситуацию усложняют высокие ставки по коммерческим кредитам на приобретение техники, которые, по словам Алиханова, сейчас варьируются от 21% до 26%. По льготным кредитным программам они составляют около 11%.
В качестве оперативной меры поддержки Минпромторг предлагает до конца 2024 года дополнительно направить 2,2 млрд руб. на программу субсидирования скидок на сельхозтехнику. «Это позволит, как мы надеемся, дополнительно поставить аграриям на льготных условиях порядка 2,7 тысяч единиц сельхозмашин и оборудования», — сказал глава министерства.