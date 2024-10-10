Минпромторг предложил дополнительно заложить 55 млрд рублей на машиностроение

Алиханов также рассказал о планах по запуску новой меры поддержки — льготный лизинг сельскохозяйственной техники. Финансирование будет осуществляться с помощью инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ, часть затрат по ним будет компенсироваться из бюджета. Привлеченные внебюджетные инвестиции ДОМ.РФ будет направлять в качестве льготных займов лизинговым компаниям для приобретения техники с ее последующей реализацией по льготной лизинговой ставке. «По такой схеме мы планируем за первые три года привлечь с рынка капитала более 100 миллиардов рублей внебюджетных средств для закупки сельхозтехники. При этом объем субсидий составит чуть больше 11 миллиардов, то есть мультипликатор достаточно высокий. Еще около 30 миллиардов рублей мы хотели бы направить на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы», — добавил Алиханов.