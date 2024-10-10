Эксперты назвали последствия ограничения кредитования наличными

Регулятор работает
В России продолжается борьба с рискованным кредитованием населения, когда граждане, имеющие по несколько кредитов и выплачивающие более половины зарплаты на погашение долгов, продолжают брать новые займы. ЦБ РФ постепенно вводит требования, осложняющие банкам выдачу кредитов клиентам с высоким показателем долговой нагрузки (ПДН, отношение ежемесячных платежей заемщика по всем кредитам и займам к его ежемесячным доходам). Специалисты считают, что на погашение долга должно уходить не более трети доходов, тогда это комфортно.
Если ПДН превышает 50% — это уже много, а если он больше 80% — критично, рассказала к.э.н., доцента кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова. В целях ограничения выдачи таких кредитов с высоким риском непогашения долга регулятор использует два инструмента для повышения устойчивости банков. Первый — это макропруденциальные надбавки к коэффициентам риска, влияющие на капитал банков. Второй инструмент представляет собой прямые количественные ограничения — это макропруденциальные лимиты (МПЛ).
Перманентные лазейки
Вопреки усилиям ЦБ РФ статистика последних месяцев показывает, что ПДН граждан продолжает оставаться достаточно высоким. По данным регулятора, значительная часть портфеля необеспеченных потребительских кредитов приходится на заемщиков, которые направляют на платежи по кредитам и займам более 50% своего дохода: по состоянию на 1 июля 2024 года эта доля составляла 53%.
Для обхода ограничений ЦБ РФ банки все чаще применяют выдачу нецелевых потребительских кредитов — так называемых кредитов наличными — под залог транспортных средств. Как отмечает в своем обзоре Банк России, если до 2023 года их доля составляла менее 1% от предоставляемых потребительских кредитов по сектору в целом, то в II квартале 2024 года она превысила 3%, а у отдельных банков выросла с нуля до половины предоставляемых кредитов. При этом во втором квартале 2024 года около 40% нецелевых потребительских кредитов под залог транспортных средств было предоставлено заемщикам с ПДН более 80%.
В это же время с 1 июля действовали надбавки к коэффициентам риска по нецелевым потребительским кредитам под залог транспортного средства, а с 1 ноября их значения предполагается увеличить, напомнила Татьяна Белянчикова. Так, по подобным кредитам с ПДН в диапазоне от 50% до 60% такая надбавка будет составлять 0,7 от суммы, а для кредитов с критичным ПДН более 80% — уже 2. Это означает, что банки будут в такой пропорции увеличивать резервы для покрытия возможных потерь в случае невозврата кредитов.
«Повышение надбавок в сегменте ПДН более 50% призвано дестимулировать выдачу залоговых кредитов гражданам с уже высокой долговой нагрузкой. Кроме того, доля кредитов наличными с ПДН в диапазоне 50−80% в кредитном портфеле банка в 4-м квартале 2024 года устанавливается на уровне 15% вместо прежних 20%», — отметила она.
По мнению Татьяны Белянчиковой, не исключено, что поручение президента РФ действительно может еще больше затормозить выдачу кредитов наличными сильно закредитованным заемщикам.
«Впрочем, банки с высоким риск-аппетитом будут искать альтернативные способы их прокредитовать, а регулятор будет отслеживать тенденции на рынке, чтобы бороться с данным явлением», — полагает она.
Какие еще варианты
«Безусловно, с учетом вводимых ограничений, темпы кредитования снизятся, но полностью кредитование физических лиц не остановится», — отметил руководитель управления залоговых кредитных рисков АО «Свой Банк» (Группа IDF Eurasia) Павел Рыбников.
По его оценке, банки будут продолжать работу в данном сегменте, предлагая более взвешенные и точечные решения, с учетом вводимых ограничений регулятора.
Как отметил Павел Рыбников, в продуктовых линейках российских банков на текущий момент представлено достаточное количество продуктов, в рамках которых можно получить кредит наличными: кредитование под залог недвижимости, кредитование под залог автотранспортного средства. Также доступна возможность рефинансирования ранее полученных кредитов, в том числе необеспеченных.
«При этом обращаем внимание, что и необеспеченный кредит наличными также представлен в продуктовой линейке банков — с учетом текущих ограничений ЦБ РФ. Важно учитывать, что увеличится обращение клиентов к сегменту микрофинансирования в силу сужающихся возможностей получения необеспеченного потребительского кредита на классическом рынке банковского кредитования», — пояснил он.
Зачем и какие последствия?
Поручение президента может быть связано с тем, что в условиях экономической нестабильности правительство стремиться контролировать объемы кредитования, чтобы избежать образования у граждан финансовых пузырей, с последующим вероятным банкротством, считает руководитель Центра финансовой экспертизы Роскачества Ольга Вяльшина.
Например, увеличение выдачи потребительских кредитов в 2024 году привело к росту задолженности населения, что вызывало опасения о финансовой стабильности граждан. По ее мнению, ограничение кредитования под залог автомобилей помогает снизить риски для банков и заемщиков, особенно, если автомобильный рынок нестабилен. С другой стороны, залог снижает риски банков, кредитующих заемщиков с высокой долговой нагрузкой.
«Однако надо понимать, что, если оформлен кредит под залог автомобиля, то в случае неуплаты заемщик лишится автомобиля и остается с долгом. Поэтому, возможно, цель поручения президента состоит в том, чтобы побудить банки более ответственно подходить к выдаче кредитов и помогать не допускать чрезмерного кредитования населения», — полагает Ольга Вяльшина.
По мнению генерального директора Ассоциации развития финансовой грамотности Вениамина Каганова, рост потребительского кредитования является одним из факторов роста инфляции в России. Доступ к заемным ресурсам разгоняет потребительский спрос, который в условиях нынешних ограниченных возможностей производственных мощностей приводит к перегреву экономики и росту цен. Их динамика, называемая наблюдаемой инфляцией, формирует повышенные инфляционные ожидания граждан, которые Банк России учитывает при принятии очередного решения о размере ключевой ставки.
«С этой точки зрения предложенная президентом мера представляется полезной и для производителей, которые смогут наращивать производство за счет ставших со временем более доступных кредитных ресурсов, и для граждан, многие из которых, лишившись доступа к большим кредитам, станут более рационально распределять располагаемые средства», — отметил Вениамин Каганов.
Регулятор в лице ЦБ РФ вынужден вводить дополнительные ограничительные меры в целях охлаждения рынка кредитования, в условиях
«С нашей стороны считаем, что это не представляет опасности для банковского сектора — напротив, будет способствовать его постепенному оздоровлению в сегменте кредитования физических лиц», — подчеркнул он.
Но, как отметил Павел Рыбников, важно, чтобы не пострадали граждане, которые планировали получение классического автокредита — кредит на покупку автомобиля под залог этого автомобиля. «Если охлаждение будет и в этом сегменте, это может сформировать отложенный спрос и спровоцировать впоследствии повышение цен на автомобили», — предупредил он.
Также, по его мнению, необходимо принимать во внимание, что, так как банковское кредитование в той или иной степени ограничится, это даст возможности для развития сегмента «серых» кредиторов и инвесторов, деятельность которых находится вне регулирования Банка России и сложно контролируется.
Вениамин Каганов также не исключает, что часть заемщиков неизбежно перейдет в категорию заемщиков нелегальных кредиторов, и с этими людьми нужно отдельно работать, формировать здоровое финансовое поведение.
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