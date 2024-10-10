Эксперты назвали последствия ограничения кредитования наличными

Для обхода ограничений ЦБ РФ банки все чаще применяют выдачу нецелевых потребительских кредитов — так называемых кредитов наличными — под залог транспортных средств. Как отмечает в своем обзоре Банк России, если до 2023 года их доля составляла менее 1% от предоставляемых потребительских кредитов по сектору в целом, то в II квартале 2024 года она превысила 3%, а у отдельных банков выросла с нуля до половины предоставляемых кредитов. При этом во втором квартале 2024 года около 40% нецелевых потребительских кредитов под залог транспортных средств было предоставлено заемщикам с ПДН более 80%.