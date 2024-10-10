Каким будет курс рубля 11 октября 2024: прогноз эксперта

Рубль сегодня попытался прервать тренд на ослабление, биржевой юань отправился ближе к 13,6 ₽, курс рубля к доллару исходя из сигналов срочного рынка торговался на уровне 96. Сказываться могут: технический аспект — валюты долго и почти безоткатно дорожали, повышенные объемы чистых продаж валюты в рамках бюджетного правило, жесткая денежно-кредитная политика, восстановление цен на нефть в течение сентября, с временным лагом транслированное в курс. Главными факторами давления остаются изменения внешнеторгового баланса, провоцирующие дефицит инвалют, а также расширение бюджетного дефицита и острая геополитика. Краткосрочно юань может приблизиться к 13,3, а доллар — к 95.