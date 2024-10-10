Каким будет курс рубля 11 октября 2024: прогноз эксперта

Вышедшие вчера вечером данные Росстата по инфляции показали снижение цен в недельном и годовом выражении, это уменьшило вероятность подъема ключевой ставки на заседании ЦБ 25 октября.
Опубликованные накануне протоколы последнего заседания ФРС подтвердили готовность регулятора к новым этапам снижения ключевой ставки. Между тем, базовый индекс потребительских цен в США в сентябре ускорил темпы роста после существенного замедления последних месяцев. Годовые темпы ускорились до 3,3%, что выше ожидаемых 3,2%.
В конце недели в США стартует сезон квартальной отчетности. Первыми по традиции финансовые результаты представят крупнейшие банки. Из статистики дня выделим американский индекс цен производителей (PPI) за прошлый месяц. Росстат завтра обнародует данные по темпам роста потребительских цен в сентябре.
Аэрофлот завтра опубликует операционные результаты за сентябрь 2024 г. Последний день с дивидендами будут торговаться акции Газпром нефти, через дивидендный гэп пройдут бумаги Novabev Group, НОВАТЭКа, Селигдара.
В пятницу покупатели российский акций могут проявлять сдержанность. Прогноз по индексу Мосбиржи на 11 октября — 2725−2825 п.
Рубль сегодня попытался прервать тренд на ослабление, биржевой юань отправился ближе к 13,6 ₽, курс рубля к доллару исходя из сигналов срочного рынка торговался на уровне 96. Сказываться могут: технический аспект — валюты долго и почти безоткатно дорожали, повышенные объемы чистых продаж валюты в рамках бюджетного правило, жесткая денежно-кредитная политика, восстановление цен на нефть в течение сентября, с временным лагом транслированное в курс. Главными факторами давления остаются изменения внешнеторгового баланса, провоцирующие дефицит инвалют, а также расширение бюджетного дефицита и острая геополитика. Краткосрочно юань может приблизиться к 13,3, а доллар — к 95.
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