Глава «Газпрома» рассказал о состоянии рынка газа Европы без российского газа

Он заявил, что при снижении поставок газа на рынок Европы «кто-то должен быть крайним, кто-то должен пострадать». «Европейский союз ничего лучше придумать не смог, по-видимому, они выбрали крайней свою промышленность, — сказал он. — Такая политика привела к тому, что в некоторых отраслях за последние полтора года производство снизилось почти на 10%. Эти отрасли вышли на десятилетние минимумы производства. В некоторых отраслях себестоимость производства продукции выросла за полтора года на 25%».