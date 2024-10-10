Глава «Газпрома» рассказал о состоянии рынка газа Европы без российского газа

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 октября. /ТАСС/. Глава «Газпрома» Алексей Миллер назвал плохим состояние газового рынка Европы, которая целенаправленно разрушает спрос на газ и, по некоторым оценкам, совершает «энергетическое самоубийство» и деиндустриализируется.
«Плохо. То, что происходит на европейском газовом рынке, уже получило устойчивое определение — “искусственное разрушение спроса на газ”, — сказал Миллер на Международном газовом форуме.
«Но есть и более жесткие оценки, и мнения экспертов. Некоторые говорят, что это можно назвать “энергетическое самоубийство Европы”. А другие эксперты говорят о том, что на наших глазах экономический локомотив превратился в больного человека Европы. И вы знаете, с этими словами можно согласиться, поскольку, действительно, идет целенаправленное разрушение спроса на газ», — добавил он.
Глава «Газпрома» отметил, что ЕС и Великобритания за девять месяцев 2024 года снизили потребление газа на 9 млрд куб. м, при этом траты ЕС на газ в 2023 году выросли. «Даже такой низкий уровень и понижательный уровень спроса на газ в конечном итоге, как мы видим, требует колоссальных огромных финансовых трат», — подчеркнул он.
При этом снижение спрос на газ в первую очередь бьет по европейской промышленности, отметил Миллер. «Всеми признано, что процесс деиндустриализации ЕС идет, что называется, полным ходом», — подчеркнул он.
О промпроизводстве в Европе.
Миллер также отметил, что промышленное производство в европейских странах без поставок российского газа снизилось за полтора года до минимума за 10 лет, а в некоторых отраслях себестоимость производства выросла на 25%.
Он заявил, что при снижении поставок газа на рынок Европы «кто-то должен быть крайним, кто-то должен пострадать». «Европейский союз ничего лучше придумать не смог, по-видимому, они выбрали крайней свою промышленность, — сказал он. — Такая политика привела к тому, что в некоторых отраслях за последние полтора года производство снизилось почти на 10%. Эти отрасли вышли на десятилетние минимумы производства. В некоторых отраслях себестоимость производства продукции выросла за полтора года на 25%».
По его словам, отказ от поставок российского газа бьет по «становым хребтам» экономики Европы: по химической промышленности, сталелитейной, цементной и еще десятку отраслей.
Глава «Газпрома» также добавил, что важным фактором для Европы является волатильность цен на газ и, как следствие, рост энерготарифов высокими темпами. «А волатильность цен на газ и высокие энерготарифы приводят к тому, что невозможно осуществлять контроль за издержками на близлежащую, среднесрочную и тем более долгосрочную перспективу», — подчеркнул Миллер.
Он обратил внимание, что возникает вопрос — как Европе планировать производство на ближайшие годы? «Выясняется, что промышленные предприятия Европейского союза оказались в ситуации, когда некоторые уже просто закрылись, а, например, половина предприятий Германии, вы только вдумайтесь, рассматривают возможность перевода своего производства в третьи страны или сокращения производства. А 20% предприятий вообще полностью прекратили финансирование НИОКР. Но без финансирования НИОКР нет новых технологий. Без финансирования НИОКР нет технологического развития», — заключил глава «Газпрома».