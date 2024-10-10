«По хлебу мы сейчас ведем работу по анализу рынка. Посмотрели цены. Надо сказать, что очень высокие средние наценки в торговых сетях на наиболее востребованный населением хлеб — в среднем это 60%, в ряде случаев наценка превышала 100%. Есть наценки и 5%, и 10%, но это в основном касается товаров, которые продаются под собственным брендом, и это не столь значительный объем. В целом средняя наценка на самый доступный хлеб составляет 60%. Это многовато. Поэтому мы работу в этом направлении продолжаем», — сказал глава ФАС. В пресс-службе ФАС отметили, что ведомство проанализировало торговые наценки на хлеб в сетях «Дикси», «Пятерочка», «Перекресток», «Магнит».