Эксперт заявил о застое на рынке новостроек

Среди них эксперт назвал скидки на выделенный пул квартир, а также возможность приобрести недвижимость с дополнительными опциями, то есть ремонтом, мебелью и техникой, которые входят в ипотечный платеж и тем самым позволяют сэкономить на обустройстве квартиры в будущем. Также девелоперы выводят в продажу лоты по более низкой стоимости, которые ранее «придерживали», уточнил Белокуров. Все эти меры, направленные на удержание покупателей «первички», привели к снижению стоимости квадратного метра в разных типах квартир, сказал эксперт.