Харрисбург
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экономист рассказала, стоит ли сейчас инвестировать в недвижимость

Большинство людей, у которых появился свободный капитал, рассматривают жилую недвижимость в качестве инвестиций и источника пассивного дохода. Какие есть преимущества и недостатки такого вложения и стоит ли делать его сейчас, когда льготная ипотека перестала быть массовой, рассказала Финансам Mail Наталия Шувалова, доцент экономического факультета РУДН.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

Сстоимость недвижимости постоянно растет и есть возможность реализовать ее по более выгодной цене в будущем. Так, по итогам 2023 года средняя стоимость новостроек в Москве повысилась на 5%, до 14,7 млн рублей.

«Однако, приобретать квартиру исключительно под долгосрочную сдачу в текущей ситуации не выгодно, стоимость долгосрочной аренды не растет, а затраты на налоги с объекта невидимости и ремонтные работы увеличиваются. Кроме того, чем больше вложений в квартиру, тем меньше доходность», — предупредила эксперт.

Наталия Шувалова добавила, что сейчас можно купить квартиру в ипотеку для посуточной сдачи, но только если банк не пропишет условия запрета аренды жилья. Еще одним вариантом заработка на аренде эксперт назвала субаренду — разница между долгосрочной и посуточной арендой будет приносить неплохой доход.

«Но как в первом, так и втором варианте посуточная аренда действительно выгодна в настоящее время, потому что клиенты на посуточной аренде готовы переплачивать за экономию времени на поиск, комфорт и расположение», — подчеркнула она.

В 2024 году выгодными для покупки жилья в качестве инвестиций является Москва и Санкт-Петербург, сказала экономист. Плюсами является стабильный спрос и цена, минусом — высокий барьер входа. Рассматривать эксперт посоветовала компактную недвижимость в современных ЖК в шаговой доступности от метро.

В качестве рентного дохода хороший доход принесет недвижимость с высоким туристическим потенциалом — Казань, Нижний Новгород, Калининград, Пятигорск и Санкт-Петербург. Стабильный доход приносят северные города нефтяников и газовиков с высоким стабильным спросом, например Новый Уренгой.

«В текущей ситуации инвестировать в жилую недвижимость выгодно только с последующей посуточной сдачей при условии хорошего расположения, небольшой площади с современным недорогим ремонтом», — подытожила Наталия Шувалова.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».