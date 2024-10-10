Экономист рассказала, стоит ли сейчас инвестировать в недвижимость

Сстоимость недвижимости постоянно растет и есть возможность реализовать ее по более выгодной цене в будущем. Так, по итогам 2023 года средняя стоимость новостроек в Москве повысилась на 5%, до 14,7 млн рублей.
«Однако, приобретать квартиру исключительно под долгосрочную сдачу в текущей ситуации не выгодно, стоимость долгосрочной аренды не растет, а затраты на налоги с объекта невидимости и ремонтные работы увеличиваются. Кроме того, чем больше вложений в квартиру, тем меньше доходность», — предупредила эксперт.
Наталия Шувалова добавила, что сейчас можно купить квартиру в ипотеку для посуточной сдачи, но только если банк не пропишет условия запрета аренды жилья. Еще одним вариантом заработка на аренде эксперт назвала субаренду — разница между долгосрочной и посуточной арендой будет приносить неплохой доход.
«Но как в первом, так и втором варианте посуточная аренда действительно выгодна в настоящее время, потому что клиенты на посуточной аренде готовы переплачивать за экономию времени на поиск, комфорт и расположение», — подчеркнула она.
В 2024 году выгодными для покупки жилья в качестве инвестиций является Москва и Санкт-Петербург, сказала экономист. Плюсами является стабильный спрос и цена, минусом — высокий барьер входа. Рассматривать эксперт посоветовала компактную недвижимость в современных ЖК в шаговой доступности от метро.
В качестве рентного дохода хороший доход принесет недвижимость с высоким туристическим потенциалом — Казань, Нижний Новгород, Калининград, Пятигорск и Санкт-Петербург. Стабильный доход приносят северные города нефтяников и газовиков с высоким стабильным спросом, например Новый Уренгой.
«В текущей ситуации инвестировать в жилую недвижимость выгодно только с последующей посуточной сдачей при условии хорошего расположения, небольшой площади с современным недорогим ремонтом», — подытожила Наталия Шувалова.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».