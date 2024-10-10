Экономист рассказала, стоит ли сейчас инвестировать в недвижимость

«Однако, приобретать квартиру исключительно под долгосрочную сдачу в текущей ситуации не выгодно, стоимость долгосрочной аренды не растет, а затраты на налоги с объекта невидимости и ремонтные работы увеличиваются. Кроме того, чем больше вложений в квартиру, тем меньше доходность», — предупредила эксперт.