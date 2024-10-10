Экономист оценила перспективу выплаты 13-ой пенсии в России

«С 1 января 2025 года запланирована индексация и работающим пенсионерам, и расходы на эти выплаты составят более 800 млрд. руб. Но если вдруг это (единовременная выплата — прим.ред.) произойдёт, то это будет приятный бонус для пенсионеров и будет способствовать росту их реальных доходов», — подытожила она.