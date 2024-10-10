Экономист оценила перспективу выплаты 13-ой пенсии в России

«Но в реальности вряд ли она будет одобрена», — отметила экономист.
Людмила Иванова-Швец добавила, что одна из последних единовременных выплат пенсионерам была в 2017 году. Тогда ее проводили из-за существенного роста цен и явилась фактически ещё одной индексацией.
Позднее, в 2021 году, указом президента все российские пенсионеры в сентябре получали единовременную выплату в 10 тысяч рублей.
«Сейчас это маловероятно по нескольким причинам: за 2024 год необходимость сдерживания уровня инфляции продолжает действовать, и запланированнная индексация с 1 января 2025 года должна быть чуть выше уровня инфляции», — отметила эксперт.
«С 1 января 2025 года запланирована индексация и работающим пенсионерам, и расходы на эти выплаты составят более 800 млрд. руб. Но если вдруг это (единовременная выплата — прим.ред.) произойдёт, то это будет приятный бонус для пенсионеров и будет способствовать росту их реальных доходов», — подытожила она.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».