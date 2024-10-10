«Домклик» зафиксировал пятикратный рост спроса на краткосрочную аренду жилья

«На сегодняшний день посуточная аренда недвижимости — наиболее динамично развивающийся сегмент рынка. По сравнению с первыми месяцами работы сервиса (июнь — июль этого года), количество бронирований выросло в пять раз, а количество просмотров — в два раза», — приводятся в сообщении слова директора дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексея Лейпи.
По статистике сервиса, в сентябре 2024 года в первую пятерку по спросу на краткосрочную аренду вошли Санкт-Петербург (9%), Москва (8%), Казань (4%), Ростов-на-Дону (4%) и Кисловодск (3%).
Москва, Санкт-Петербург и Казань — не только крупнейшие туристические центры, здесь также сосредоточены значимые университеты, что обеспечивает дополнительный приток арендаторов в начале учебного года, объясняют аналитики. «По этой же причине, повышенной популярностью пользуются Ростов-на-Дону, Владивосток, Красноярск, Калининград и Новосибирск, в них расположены федеральные высшие учебные заведения и национальные исследовательские университеты», — говорится в материалах.
По данным сервиса, в сентябре средняя стоимость бронирования квартиры на одну ночь в РФ составила около 3,5 тыс. рублей, средний срок аренды — два-три дня. Примерно в половине случаев жилье арендуют двое гостей (48% бронирований). Доля индивидуальных путешественников составляет 25% от всех бронирований. Процент бронирований жилья на трех гостей — около 16%, в остальных случаях жилье снимают на большее количество человек.