«Домклик» зафиксировал пятикратный рост спроса на краткосрочную аренду жилья

Москва, Санкт-Петербург и Казань — не только крупнейшие туристические центры, здесь также сосредоточены значимые университеты, что обеспечивает дополнительный приток арендаторов в начале учебного года, объясняют аналитики. «По этой же причине, повышенной популярностью пользуются Ростов-на-Дону, Владивосток, Красноярск, Калининград и Новосибирск, в них расположены федеральные высшие учебные заведения и национальные исследовательские университеты», — говорится в материалах.