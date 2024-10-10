ДОМ.РФ завершил перераспределение лимитов по семейной ипотеке

«ДОМ.РФ провел работу по перераспределению лимитов “Семейной ипотеки” на общую сумму 140,1 млрд рублей. Объем лимита, который участники могли не использовать до конца текущего года, был передан кредиторам, направившим заявки на увеличение лимита», — процитировали ее в пресс-службе ДОМ.РФ.
Некрасова уточнила, что квота Сбербанка была увеличена на 93,5 млрд рублей, Альфа-банка — на 33,3 млрд рублей. Кроме того, были пополнены лимиты Уралсиба, Россельхозбанка, Т-банка, банка СНГБ, банка Зенит и Генбанка.
Сбербанк приостановил выдачу семейной ипотеки 18 сентября в связи с исчерпанием лимитов. В тот же день ДОМ.РФ заявил, что уже начал сбор заявок на перераспределение квот. Позднее Минфин РФ сообщил ТАСС, что остатка совокупного на все банки лимита по семейной ипотеке должно хватить до ноября 2024 года, однако за динамикой выдач будут следить и при необходимости примут соответствующие решения.