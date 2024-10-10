ДОМ.РФ завершил перераспределение лимитов по семейной ипотеке

Сбербанк приостановил выдачу семейной ипотеки 18 сентября в связи с исчерпанием лимитов. В тот же день ДОМ.РФ заявил, что уже начал сбор заявок на перераспределение квот. Позднее Минфин РФ сообщил ТАСС, что остатка совокупного на все банки лимита по семейной ипотеке должно хватить до ноября 2024 года, однако за динамикой выдач будут следить и при необходимости примут соответствующие решения.