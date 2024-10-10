Доля «Яндекса» среди агрегаторов такси на столичном рынке превысила 96%

«Ситимобил» с 2019 года был частью совместного предприятия Сбербанка и Mail.ru Group (позже была переименована в VK). В начале марта 2022-го инвесторы «Ситимобила» объявили об окончании работы сервиса из-за убытков, но за день до закрытия стало известно, что сервис выкупила инвесткомпания People & People, которая также владеет сервисами «Грузовичкоф» и «Таксовичкоф». В начале сентября на сайте одной из структур People & People появилось сообщение, что на фоне вступившего с сентября 2023 года закона «О такси» водители начали уходить в менее регулируемые сферы, такие как курьерская доставка, что увеличило время ожидания автомобилей и снизило количество выполненных заказов. В ответ на это компания «Транс-Миссия» (владеет сервисами «Таксовичкоф» и «Ситимобил») планирует развивать новые направления, такие как обслуживание юрлиц с комфорт-классом, запуск услуги «лучшие водители», где время ожидания будет дольше, но водители будут отобраны тщательнее, говорилось в сообщении.