Бюджет Сахалинской области на 2024 год увеличат почти на 30 млрд рублей

«18 проголосовали “за”, принято единогласно», — заключила на заседании председатель областной думы Елена Касьянова.
С докладом на заседании выступила исполняющая обязанности министра финансов Сахалинской области Ольга Лопатина. Из озвученной информации следует, что, по уточненной оценке, в 2024 году общий объем прогнозируемых доходов увеличивается на 27,7 млрд рублей и составит 212,6 млрд рублей с ростом против утвержденного законом на 15%. Общий объем расходов увеличивается на 17,8 млрд рублей и составит 284,4 млрд рублей с ростом против утвержденного бюджета на 6,7%.
Дефицит бюджета уменьшается на 10 млрд рублей и составит 71,8 млрд рублей, что соответствует нормам бюджетного законодательства. Настоящими поправками годовой объем налоговых и неналоговых доходов увеличивается на 23 млрд рублей и прогнозируется в сумме 195,8 млрд рублей.
«Уточнение прогноза по поступлению налоговых и неналоговых доходов производится, исходя из фактических поступлений доходов в бюджет, а также в связи с уточнением Министерством экономического развития РФ параметров прогноза социально-экономического развития страны на 2024 год. Основное увеличение производится по налогу на прибыль в целом на 13,8 млрд рублей за счет роста поступлений в рамках нефтегазовых проектов “Сахалин-1” и “Сахалин-2”, с учетом фактических результатов деятельности в 2024 году», — рассказала Лопатина.
«В рамках бюджета из дополнительных поступлений мы сформировали расходы в части дополнительных средств на реализацию мероприятий по расселению из ветхого и аварийного жилья — более 4,7 млрд рублей. Мы сформировали практически миллиард рублей на расходы, связанные со здравоохранением, — это вопросы, связанные с санитарной авиацией, закупкой лекарственных препаратов, медицинскими услугами, которые не входят в систему обязательного медицинского страхования, это наиболее сложные случаи, в которых люди нуждаются в помощи по направлениям, соответственно региональный бюджет берет на себя эти расходы. Также мы дополнительные расходы предусматриваем на обеспечение мероприятий по капитальным ремонтам многоквартирных домов — более 500 млн рублей мы направляем дополнительно в текущем периоде времени. Хочу также отметить, что на дополнительное материально-техническое обеспечение органов исполнительной власти в части их непосредственной работы в отношении населения мы предусмотрели 1,7 млрд рублей», — рассказал после заседания во время пресс-подхода председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик, добавив, что дополнительные средства также будут направлены в спорт, культуру и образование.
Первоначальные параметры бюджета на 2024−2025 годы.
В декабре 2023 года депутаты Сахалинской областной думы запланировали на 2024 год доходы в сумме почти 180 млрд рублей, на 2025 год — почти 173 млрд рублей, на 2026 год — более 163 млрд рублей. Общий объем расходов в 2024 году сначала должен был составить почти 219 млрд рублей, в последующих годах — более 197,5 млрд рублей и около 187 млрд рублей. Проект бюджета был сформирован с дефицитом, который должен был планово сокращаться. Предполагалось, что в 2024 году он составит почти 39 млрд рублей, в 2025 году — почти 25 млрд рублей, в 2026 году — более 23 млрд рублей.
Этим летом депутаты внесли изменения в бюджет на 2024 год, согласно которым доходы были утверждены в размере 184,9 млрд рублей, расходы — 266,6 млрд рублей, дефицит — 81,7 млрд рублей.