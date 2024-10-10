Бюджет Сахалинской области на 2024 год увеличат почти на 30 млрд рублей

«В рамках бюджета из дополнительных поступлений мы сформировали расходы в части дополнительных средств на реализацию мероприятий по расселению из ветхого и аварийного жилья — более 4,7 млрд рублей. Мы сформировали практически миллиард рублей на расходы, связанные со здравоохранением, — это вопросы, связанные с санитарной авиацией, закупкой лекарственных препаратов, медицинскими услугами, которые не входят в систему обязательного медицинского страхования, это наиболее сложные случаи, в которых люди нуждаются в помощи по направлениям, соответственно региональный бюджет берет на себя эти расходы. Также мы дополнительные расходы предусматриваем на обеспечение мероприятий по капитальным ремонтам многоквартирных домов — более 500 млн рублей мы направляем дополнительно в текущем периоде времени. Хочу также отметить, что на дополнительное материально-техническое обеспечение органов исполнительной власти в части их непосредственной работы в отношении населения мы предусмотрели 1,7 млрд рублей», — рассказал после заседания во время пресс-подхода председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик, добавив, что дополнительные средства также будут направлены в спорт, культуру и образование.