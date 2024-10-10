Банк БРИКС будет финансировать проекты его членов в национальных валютах

«Новый банк развития планирует использовать местные валюты, поскольку стремится финансировать частный сектор [экономики его членов]», — сказала она.
По словам Руссефф, частный сектор «страдает от последствий повышения стоимости финансирования международных проектов, поскольку не может контролировать ни процентную ставку, ни обменный курс». «Когда Федеральная резервная система США решает изменить политику и повышает процентную ставку, то у тех, кто брал ссуды в долларах, размер долга меняется, — отметила она. — Мы же хотим, чтобы финансирование осуществлялось в местной валюте, чтобы потоки доходов и платежей совпадали».
Президент НБР также напомнила, что по итогам саммита БРИКС в 2023 году в ЮАР члены организации договорились изучить способы создания общей валютной системы. «Пока неясно, будет ли это валюта БРИКС или несколько валют от каждой страны. Главное, чтобы это была платежная система», — заявила она.
В сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что к саммиту БРИКС в Казани
НБР учрежден странами БРИКС на основе межправительственного соглашения, подписанного на VI саммите объединения в бразильском Форталезе в июле 2014 года. Цель деятельности банка — финансирование инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в государствах БРИКС и развивающихся странах. Банк имеет собственный капитал в размере $100 млрд. Его ценные бумаги имеют международный кредитный рейтинг по долгосрочным обязательствам на уровне «АА+» от S&P Global Ratings, что позволяет НБР эффективно привлекать долгосрочное фондирование на международных и локальных рынках капитала.