Банк БРИКС будет финансировать проекты его членов в национальных валютах

По словам Руссефф, частный сектор «страдает от последствий повышения стоимости финансирования международных проектов, поскольку не может контролировать ни процентную ставку, ни обменный курс». «Когда Федеральная резервная система США решает изменить политику и повышает процентную ставку, то у тех, кто брал ссуды в долларах, размер долга меняется, — отметила она. — Мы же хотим, чтобы финансирование осуществлялось в местной валюте, чтобы потоки доходов и платежей совпадали».