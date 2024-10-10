Аналитики отметили подорожание квадратного метра вторичного жилья

«В то же время с начала года новостройки подорожали несколько больше — за счет ценового ралли в первом полугодии. Сейчас продолжается сближение ценников на обоих рынках, ведь у новостроек больше нет козыря в виде дешевой ипотеки. В четвертом квартале мы ожидаем такую же динамику, ведь активный сезон продолжается, к тому же многие покупатели опасаются дальнейшего увеличения ключевой ставки и процента по ипотеке», — указал Луценко.