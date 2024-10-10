Аналитики отметили подорожание квадратного метра вторичного жилья

«В среднем по всем городам “квадрат” подорожал на 6,4% (до 116,2 тысяч рублей — прим. ТАСС)», — отмечается в материалах аналитиков.
Прирост цен на «вторичке» за III квартал получился «плюс-минус одинаковый» с сегментом новостроек, сообщил генеральный директор портала «Мир квартир» Павел Луценко, чьи слова приводятся в исследовании.
«В то же время с начала года новостройки подорожали несколько больше — за счет ценового ралли в первом полугодии. Сейчас продолжается сближение ценников на обоих рынках, ведь у новостроек больше нет козыря в виде дешевой ипотеки. В четвертом квартале мы ожидаем такую же динамику, ведь активный сезон продолжается, к тому же многие покупатели опасаются дальнейшего увеличения ключевой ставки и процента по ипотеке», — указал Луценко.
Самый высокий прирост, по данным аналитиков, отмечен в Краснодаре (+20,5%), Сочи (+17,6%), Махачкале (+15,4%), Улан-Удэ (+14,6%) и Набережных Челнах (+14,3%). Самый низкий — в Ленинградской области (+0,3%), Архангельске (+0,4%), Магнитогорске (+1,2%), Владивостоке (+1,2%) и Калуге (+1,4%).
В Москве за три квартала цена метра подросла на 4,4%, в Московской области — на 2,2%, в Петербурге — на 4,6%.