Алжир исключил французские компании из тендера на импорт пшеницы

Уже несколько месяцев в отношениях Алжира и Франции наблюдается напряженность. 30 июля власти Алжира приняли решение немедленно отозвать своего посла во Франции в связи с тем, что официальный Париж признал марокканский план о представлении автономии Западной Сахаре единственной основой для разрешения конфликта. Алжир много лет поддерживает право сахарского народа на самоопределение и независимость.