Алжир исключил французские компании из тендера на импорт пшеницы

По информации Reuters, во вторник французские фирмы не получили приглашения к участию в регулярном тендере, который проводило Алжирское межпрофессиональное агентство зерновых. Кроме того, компаниям, которые были допущены к тендеру, было рекомендовано не предлагать французскую пшеницу.
Алжир является одним из крупнейших покупателей пшеницы в мире. На протяжении многих лет Франция была ключевым поставщиком североафриканской республики.
Уже несколько месяцев в отношениях Алжира и Франции наблюдается напряженность. 30 июля власти Алжира приняли решение немедленно отозвать своего посла во Франции в связи с тем, что официальный Париж признал марокканский план о представлении автономии Западной Сахаре единственной основой для разрешения конфликта. Алжир много лет поддерживает право сахарского народа на самоопределение и независимость.