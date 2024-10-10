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Алжир исключил французские компании из тендера на импорт пшеницы

РАБАТ, 10 октября. /ТАСС/. Алжир исключил французские компании из тендера на импорт пшеницы и потребовал, чтобы участвующие в нем фирмы не предлагали зерно французского происхождения. Такой шаг властей североафриканской страны, как сообщает агентство Reuters, стал следствием напряженности в отношениях между Алжиром и Францией.

Источник: AP 2023

По информации Reuters, во вторник французские фирмы не получили приглашения к участию в регулярном тендере, который проводило Алжирское межпрофессиональное агентство зерновых. Кроме того, компаниям, которые были допущены к тендеру, было рекомендовано не предлагать французскую пшеницу.

Алжир является одним из крупнейших покупателей пшеницы в мире. На протяжении многих лет Франция была ключевым поставщиком североафриканской республики.

Уже несколько месяцев в отношениях Алжира и Франции наблюдается напряженность. 30 июля власти Алжира приняли решение немедленно отозвать своего посла во Франции в связи с тем, что официальный Париж признал марокканский план о представлении автономии Западной Сахаре единственной основой для разрешения конфликта. Алжир много лет поддерживает право сахарского народа на самоопределение и независимость.