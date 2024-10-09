Яндекс в разы увеличил выплаты для этичных хакеров

Российская IT-компания Яндекс объявила о выделении направления мобильных приложений в отдельную категорию в рамках программы «Охота за ошибками» и увеличении максимального вознаграждения за обнаружение ошибки в этой категории с 300 тыс. до 1 миллиона рублей. Инициатива должна привлечь больше внешних исследователей для проверки и повышения уровня безопасности приложений компании. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе компании Яндекс.