Wildberries начал продажу строительной и дорожной техники

«Объединенная компания Wildberries и Russ активно развивает категорию “Транспортные средства” и запустила в продажу спецтехнику. Теперь покупатели Wildberries могут приобрести некоторые модели строительной техники», — рассказали в компании.
Приобрести строительное и дорожное оборудование можно в 39 регионах страны, включая Москву и Московскую область, Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Объединенная компания планирует расширить зоны доставки спецтехники, также увеличивается и ассортимент такого оборудования.
«Такая услуга будет удобна для специалистов-физических лиц, потому что технику им доставят туда, куда им нужно — в том числе и на строительную площадку, если она входит в зону доставки», — отметили в пресс-службе.
Wildberries — крупнейший российский онлайн-ретейлер. Оборот площадки по итогам 2023 года превысил 2,5 трлн рублей. В середине июня Wildberries и группа Russ, оператор наружной рекламы, приняли решение об объединении с целью совместного создания новейшей цифровой торговой платформы.