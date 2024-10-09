В России раскрыли самую дефицитную профессию

О проблеме нехватки квалифицированных кадров ранее неоднократно заявляла и глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Она называла эту проблему одной из основных, которые тормозят развитие национальной экономики и препятствует наращиванию предложения на внутреннем рынке, тем самым способствуя усилению инфляционного давления в стране. В свою очередь, аналитики Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ по итогам собственного исследования пришли к выводу, что наиболее остро нехватка рабочей силы в настоящее время прослеживается в строительной и логистической отраслях. Индекс кадровой уязвимости в этих секторах оказался на критическом уровне.