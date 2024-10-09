В России нашли способ сдержать рост цен на авиабилеты

До этого руководитель туристического агентства «География» Елена Агаршева отмечала, что цены на авиабилеты в России к концу 2024 года не сильно изменятся. Она подчеркнула, что их стоимость меняется в рамках инфляции. По ее словам, сейчас 80% пассажирских перелетов российских авиаперевозчиков приходится на внутренние направления, остальные — на международные. При этом стоимость последних будет зависеть от курса валюты, уточнила эксперт, поэтому предсказать, что будет с их стоимостью, сложно.