В РФ обсуждают введение контроля за рынком пищевых добавок и спортивного питания

«Ведутся дискуссии относительно необходимости усиления требований в части техрегулирования в отношении БАД (биологически активных добавок — прим. ТАСС). Проблема в том, что существует переток: зачастую БАД продаются под видом пищевых добавок, спортивного питания. И здесь надо думать о введении мер регулирования, контроля за этими категориями продукции. На самом высшем уровне, на заседании Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции эти вопросы обсуждались», — сказала она.
Некоторые меры регулирования рынка БАД в России уже ввели. В частности, с 1 сентября 2023 года началась их маркировка. В сентябре 2024 года на Госкомиссии были подведены первые итоги. «Мы уже видим существенный эффект. После введения маркировки легализовались производители. Если раньше объем рынка составлял примерно 700−750 компаний, обладающих СГР (свидетельство о государственной регистрации — прим. ТАСС), то сейчас их работает в два раза больше в белую», — рассказала Екатерина Приезжева.
Замглавы министерства отметила, что вопрос регулирования рынка БАД на контроле у правительства. «Нам надо посмотреть, какие эффекты дают меры, которые уже приняты, и двигаться дальше, если мы увидим, что остались какие-то незакрытые вопросы», — добавила она.