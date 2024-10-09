В РФ обсуждают введение контроля за рынком пищевых добавок и спортивного питания

Некоторые меры регулирования рынка БАД в России уже ввели. В частности, с 1 сентября 2023 года началась их маркировка. В сентябре 2024 года на Госкомиссии были подведены первые итоги. «Мы уже видим существенный эффект. После введения маркировки легализовались производители. Если раньше объем рынка составлял примерно 700−750 компаний, обладающих СГР (свидетельство о государственной регистрации — прим. ТАСС), то сейчас их работает в два раза больше в белую», — рассказала Екатерина Приезжева.