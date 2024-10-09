В Газпромбанке может стать доступна «газовая ипотека»

«Была придумана и доложена на федеральном штабе так называемая газовая ипотека, ее очень поддержал Россельхозбанк, сейчас поддержит и Газпромбанк, где человеку представляется кредит под низкий процент, потому что вот это “тело” кредита за несколько лет, за три — четыре года, за счет экономии на топливе человеку легко погасить, потому что отапливаться газом реально дешевле. Здесь разговор идет о субсидии государства на стоимость между фактической ставкой ЦБ и теми 3−4%, которые платит человек. Сейчас это реализовано в Россельхозбанке, над этой темой работает Газпромбанк, я встречался с руководством банка, мы думаем, что в ближайшее время “газовая ипотека” будет доступна и в рамках нашего отраслевого Газпромбанка», — сказал он.