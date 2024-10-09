В Газпромбанке может стать доступна «газовая ипотека»

«Была придумана и доложена на федеральном штабе так называемая газовая ипотека, ее очень поддержал Россельхозбанк, сейчас поддержит и Газпромбанк, где человеку представляется кредит под низкий процент, потому что вот это “тело” кредита за несколько лет, за три — четыре года, за счет экономии на топливе человеку легко погасить, потому что отапливаться газом реально дешевле. Здесь разговор идет о субсидии государства на стоимость между фактической ставкой ЦБ и теми 3−4%, которые платит человек. Сейчас это реализовано в Россельхозбанке, над этой темой работает Газпромбанк, я встречался с руководством банка, мы думаем, что в ближайшее время “газовая ипотека” будет доступна и в рамках нашего отраслевого Газпромбанка», — сказал он.
В ноябре 2023 года Густов в интервью ТАСС сообщал, что «Газпром межрегионгаз» продолжит развивать идею «газовой ипотеки» для получения по льготной ставке средств на покупку газового оборудования на федеральном уровне.
Ранее «Газпром межрегионгаз» оценивал потенциальное число участников «газовой ипотеки» в 325,5 тыс. граждан. Такая ипотека позволит получить по льготной ставке средства на покупку газового оборудования и прокладывание газовой сети на участке.