Совет директоров «Русала» рассмотрел вопрос об обратном выкупе акций

«Выкуп акций может состояться, а может и не состояться и подлежит, среди прочего, дальнейшему рассмотрению и одобрению советом директоров, соблюдению применимых положений, включая правила листинга, а также правила и положения Российской Федерации, одобрению акционеров и других государственных органов, согласия или одобрения кредиторов и регулирующих органов. В настоящее время нет уверенности в том, что необходимое одобрение (я) может быть получено, и, если существуют условия, налагаемые соответствующими регулирующими органами, такие условия могут быть выполнены», — говорится в сообщении.