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Совет директоров «Русала» рассмотрел вопрос об обратном выкупе акций

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Совет директоров «Русала» на прошедшем 8 октября заседании рассмотрел вопрос о проведении обратного выкупа акций на сумму до 15 млрд руб., говорится в сообщении компании, опубликованном на Гонконгской фондовой бирже.

Источник: Reuters

«Выкуп акций может состояться, а может и не состояться и подлежит, среди прочего, дальнейшему рассмотрению и одобрению советом директоров, соблюдению применимых положений, включая правила листинга, а также правила и положения Российской Федерации, одобрению акционеров и других государственных органов, согласия или одобрения кредиторов и регулирующих органов. В настоящее время нет уверенности в том, что необходимое одобрение (я) может быть получено, и, если существуют условия, налагаемые соответствующими регулирующими органами, такие условия могут быть выполнены», — говорится в сообщении.

Отмечается, что количество и цена выкупа акций еще не определены, но исходя из цены закрытия акций на рынках, где акции компании торгуются по состоянию на 8 октября 2024 года, общий объем акций в рамках выкупа может составить около 3% от общего количества выпущенных.