Сбербанк опубликовал сокращенные результаты по РПБУ за 9 месяцев

Он добавил, что в сентябре чистая прибыль Сбера выросла на 8% год к году, до 140,6 млрд рублей. Финансовые результаты сентября показали устойчивую динамику в основном благодаря росту чистых процентных доходов на фоне увеличения работающих активов и эффективному управлению расходами.
«В условиях высоких ставок в экономике и ужесточения требований регулятора мы видим снижение спроса как со стороны корпоративных клиентов, так и розничных, что привело к замедлению роста кредитования», — также отметил Греф.
Согласно информации пресс-службы, количество розничных клиентов выросло на 1,0 млн человек с начала года до 109,5 млн человек. Число активных корпоративных клиентов — 3,2 млн компаний.
Кроме того, розничный кредитный портфель вырос на 1,0% за месяц и на 9,6% с начала года (без учета секьюритизации и цессии по автокредитам) до 17,3 трлн руб. Частным клиентам в сентябре было выдано 483 млрд руб. кредитов.
Как уточнила пресс-служба Сбера, портфель жилищных кредитов вырос без учета секьюритизации на 1,1% за месяц или на 5,2% с начала года и составил 10,8 трлн руб. В сентябре банк выдал 222 млрд руб. ипотечных кредитов. Портфель потребительских кредитов вырос на 7,9% с начала года до 4,1 трлн руб. Снижение кредитного портфеля на 0,6% в сентябре наблюдалось на фоне роста ставок в экономике и как следствие мер, принятых регулятором по ужесточению регулирования потребительского кредитования. Выдачи в сентябре составили 181 млрд руб.
Помимо этого, корпоративный кредитный портфель увеличился на 2,9% за месяц (+1,9% без учета валютной переоценки) и превысил 26,6 трлн руб. С начала года портфель вырос на 14,1% (+13,3% без учета валютной переоценки). За месяц корпоративным клиентам было выдано 2,2 трлн руб. кредитов.
Средства физических лиц, отметила пресс-служба Сбера, превысили 26,1 трлн руб. В сентябре прирост средств частных клиентов ускорился до 1,6% за месяц (+1,3% без учета валютной переоценки) на фоне улучшения условий по вкладам. С начала года рост составил 15,4% (+14,8% без учета валютной переоценки). При этом средства юридических лиц составили 12,4 трлн руб. и выросли на 2,0% за месяц (0,7% без учета валютной переоценки). С начала года рост составил 13,6% (12,2% без учета валютной переоценки).
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