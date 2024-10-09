Сбербанк опубликовал сокращенные результаты по РПБУ за 9 месяцев

Как уточнила пресс-служба Сбера, портфель жилищных кредитов вырос без учета секьюритизации на 1,1% за месяц или на 5,2% с начала года и составил 10,8 трлн руб. В сентябре банк выдал 222 млрд руб. ипотечных кредитов. Портфель потребительских кредитов вырос на 7,9% с начала года до 4,1 трлн руб. Снижение кредитного портфеля на 0,6% в сентябре наблюдалось на фоне роста ставок в экономике и как следствие мер, принятых регулятором по ужесточению регулирования потребительского кредитования. Выдачи в сентябре составили 181 млрд руб.