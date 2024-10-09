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Сбер оценил дефицит кадров в IT-области до 2030 года в 1 млн человек

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Дефицит кадров в IT-области до 2030 года в Сбере оценивают как нехватку примерно 1 млн специалистов, сообщил в ходе «Урока цифры» по искусственному интеллекту председатель правления Сбербанка Герман Греф. По его мнению, дефицит будет только нарастать, потому что IT — самая востребованная специальность.

Источник: РИА "Новости"

«Мы видим, что на рынке труда огромным темпом растет спрос на специалистов в области искусственного интеллекта. Мы оцениваем на сегодняшний день дефицит вообще специалистов в области IT до 2030 года как нехватку примерно 1 млн специалистов в России. И скорее всего, дефицит будет только нарастать, потому что это, наверное, самая на сегодняшний день востребованная специальность», — сказал он.

Греф отметил, что 75% работодателей считают, что навык владения искусственным интеллектом является одним из ключевых для сотрудников.

По мнению главы Сбербанка, чтобы стать востребованным специалистом, в любой сфере нужно научиться правильно использовать искусственный интеллект. «Использование искусственного интеллекта будет, собственно говоря, таким же навыком, как понимание основ природы, физики или основ языка», — отметил Греф.