Сбер оценил дефицит кадров в IT-области до 2030 года в 1 млн человек

«Мы видим, что на рынке труда огромным темпом растет спрос на специалистов в области искусственного интеллекта. Мы оцениваем на сегодняшний день дефицит вообще специалистов в области IT до 2030 года как нехватку примерно 1 млн специалистов в России. И скорее всего, дефицит будет только нарастать, потому что это, наверное, самая на сегодняшний день востребованная специальность», — сказал он.
Греф отметил, что 75% работодателей считают, что навык владения искусственным интеллектом является одним из ключевых для сотрудников.
По мнению главы Сбербанка, чтобы стать востребованным специалистом, в любой сфере нужно научиться правильно использовать искусственный интеллект. «Использование искусственного интеллекта будет, собственно говоря, таким же навыком, как понимание основ природы, физики или основ языка», — отметил Греф.