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Россияне назвали Москву, Петербург и Екатеринбург лучшими городами для карьеры

Согласно данным опроса, лучшими городами для карьеры являются Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Тюмень и Казань.

Источник: Shutterstock

Так, опрос (результаты есть у RT) показал, что лучшим городом для карьеры считают столицу 72% экономически активных москвичей.

Санкт-Петербург — на второй строке рейтинга с 57% голосов. Также в список попали Екатеринбург (55%), Тюмень (52%) и Казань (51%).

Сложнее всего с построением карьеры, по мнению опрошенных, в Новокузнецке и Кирове, а также в Астрахани.

«За прошедший год в подавляющем числе мегаполисов экономически активное население стало смотреть на карьерный рост в своём городе более позитивно: так, сразу на 21 п. п. улучшились оценки Тюмени, рост на 15 п. п. показали Екатеринбург, Краснодар и Ижевск, плюс 14 п. п. — Пермь», — отмечается в исследовании.

Всего в опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 20 500 граждан, живущих в городах с численностью населения от 500 тыс.

Ранее опрос показал, что почти половина россиян (46%) считают профориентацию полезной для успешного выбора профессии.