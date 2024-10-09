Россияне назвали Москву, Петербург и Екатеринбург лучшими городами для карьеры

«За прошедший год в подавляющем числе мегаполисов экономически активное население стало смотреть на карьерный рост в своём городе более позитивно: так, сразу на 21 п. п. улучшились оценки Тюмени, рост на 15 п. п. показали Екатеринбург, Краснодар и Ижевск, плюс 14 п. п. — Пермь», — отмечается в исследовании.