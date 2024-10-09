Россияне назвали Москву, Петербург и Екатеринбург лучшими городами для карьеры

Так, опрос (результаты есть у RT) показал, что лучшим городом для карьеры считают столицу 72% экономически активных москвичей.
Санкт-Петербург — на второй строке рейтинга с 57% голосов. Также в список попали Екатеринбург (55%), Тюмень (52%) и Казань (51%).
Сложнее всего с построением карьеры, по мнению опрошенных, в Новокузнецке и Кирове, а также в Астрахани.
«За прошедший год в подавляющем числе мегаполисов экономически активное население стало смотреть на карьерный рост в своём городе более позитивно: так, сразу на 21 п. п. улучшились оценки Тюмени, рост на 15 п. п. показали Екатеринбург, Краснодар и Ижевск, плюс 14 п. п. — Пермь», — отмечается в исследовании.
Всего в опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 20 500 граждан, живущих в городах с численностью населения от 500 тыс.
Ранее опрос показал, что почти половина россиян (46%) считают профориентацию полезной для успешного выбора профессии.