Россиян предупредили о самых популярных схемах налогового мошенничества

«Например, инспектор может утверждать, что в одном из документов есть незначительная ошибка, и если ее не исправить, у компании возникнут проблемы с налогами. Однако часто это делается для того, чтобы инспекция открыла окно для двухмесячной камеральной проверки, которую иначе они могли бы не успеть провести. В таких случаях не стоит поддаваться на давление и сдавать уточненную декларацию из-за несущественных ошибок. Важно сообщить инспектору, что сдача новой декларации не требуется, и предложить завершить проверку самостоятельно», — объяснил он.