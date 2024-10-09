Rio Tinto покупает американского производителя лития Arcadium за $6,7 млрд

После покупки Arcadium компания Rio Tinto станет третьим по величине в мире производителем лития, уступая только американской Albemarle и чилийской SQM. Компания Arcadium появилась в январе 2024 года в результате слияния американской Livent и австралийской Allkem. Объекты Arcadium находятся в Аргентине, Австралии, Канаде, Китае, Японии, Великобритании и США. Компания занимается производством гидроксида лития, который является ключевым компонентом для литиевых смазок, красок, аккумуляторов для электромобилей
Цены на литий с начала года упали почти на 22% на фоне переизбытка этого сырья на рынке. В Rio Tinto рассчитывают на рост спроса на литий в ближайшие десять лет, учитывая его важность для процесса перехода на экономику с низкими выбросами.
Акции Arcadium с начала года потеряли почти 60% стоимости. Однако после появления первых сообщений о переговорах с Rio Tinto о покупке акции американской компании уже выросли на 37%.