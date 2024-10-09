Раскрыто имя настоящего создателя биткоина

Как сообщал KP.RU ранее, лишь 15% россиян разбираются в теме криптовалют. Большинство респондентов, а именно 56%, только слышали о криптовалютах, но не вдавались в подробности. За последние два года таких людей стало на 9% больше, гласят данные опроса ВЦИОМ.