Раскрыто имя настоящего создателя биткоина

Режиссер Каллен Хобак утверждает, что сопоставил многочисленные факторы в пользу того, что реальным создателем цифровой валюты является канадский разработчик Питер Тодд, пишет Politico.
«Похоже, в то время у вас были глубокие познания в области биткоина?» — спрашивает Хобак Тодда в финале фильма. «Ну да, я Сатоши Накамото», — отвечает Тодд. Однако это признание не является неопровержимым доказательством.
Стоит отметить, что сам Тодд уже многократно отрицал свою причастность к созданию биткоина. Он известен тем, что использует фразу «Я Сатоши» в качестве выражения поддержки конфиденциальности.
В преддверии выхода документального фильма HBO множество экспертов в области биткоина также делали ставки на то, кто же окажется реальным создателем главной криптовалюты. По голосам лидировал Лен Сассаман — американский технолог.
Несмотря на ажиотаж вокруг фильма, окончательная разгадка личности Сатоши Накамото остается без ответа, и многие участники криптоиндустрии уверены, что это так и должно быть.
Как сообщал KP.RU ранее, лишь 15% россиян разбираются в теме криптовалют. Большинство респондентов, а именно 56%, только слышали о криптовалютах, но не вдавались в подробности. За последние два года таких людей стало на 9% больше, гласят данные опроса ВЦИОМ.