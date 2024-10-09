Путин ужесточил контроль за заблокированными активами

Ранее брокерская компания «Инвестиционная палата» в очередной раз продлила прием заявок от инвесторов-нерезидентов на участие в обмене заблокированными акциями с российскими владельцами активов. Срок истекает сегодня, 9 октября, а датой окончания расчетов стало 11 октября. До этого завершить прием заявок хотели 20 сентября, потом сроки переносились на 27 сентября и 4 октября.