Путин ужесточил контроль за заблокированными активами

Новые меры позволяют пресечь попытки вывести на торги акции со счетов типа «С» в обход антисанкционного регулирования. Речь в указе идет о переводе ценных бумаг со счетов депонентов на счета типа «С», открытые самим депозитарием.
Банк России в рамках исполнения требований обязал завершить процедуры до 11 октября. В регуляторе пояснили, что изменится только цепочка учета ценных бумаг на счетах «С».
Ранее брокерская компания «Инвестиционная палата» в очередной раз продлила прием заявок от инвесторов-нерезидентов на участие в обмене заблокированными акциями с российскими владельцами активов. Срок истекает сегодня, 9 октября, а датой окончания расчетов стало 11 октября. До этого завершить прием заявок хотели 20 сентября, потом сроки переносились на 27 сентября и 4 октября.
В рамках первого раунда обмена россияне предложили активов на сумму 35,3 миллиарда рублей, но сделки удалось провести только по бумагам стоимостью 8,1 миллиарда. В Минфине такой результат оценили как неплохой, но признали, что надеялись на лучшие цифры. Помешала большему масштабу обменов позиция иностранных регуляторов.