Правительство завершает софинансирование пенсионных накоплений 2014 года

На 2025 год в рамках законопроекта о бюджете предусмотрено выделение 551,7 миллиона рублей для реализации программы. Эти средства будут поступать из Фонда национального благосостояния, что подтверждается сопроводительными материалами к проекту бюджета на 2025 год и плановый период 2026—2027 годов.