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Правительство завершает софинансирование пенсионных накоплений 2014 года

Эксперты сочли программу софинансирования пенсий не слишком удачной, поэтому кабинет министров выделит деньги на софинансирование накоплений по ней в последний раз, сообщают «Ведомости».

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

На 2025 год в рамках законопроекта о бюджете предусмотрено выделение 551,7 миллиона рублей для реализации программы. Эти средства будут поступать из Фонда национального благосостояния, что подтверждается сопроводительными материалами к проекту бюджета на 2025 год и плановый период 2026—2027 годов.

С 1 января 2024 года правительство вводит новый механизм для граждан — программу долгосрочных сбережений (ПДС), которая предусматривает софинансирование взносов государством. Александр Абрамов, заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ РАНХиГС, отмечает наличие двух мощных стимулов для роста в ПДС: значительные налоговые льготы и заинтересованность банков и негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в продвижении продукта.

Однако, существуют и факторы, снижающие привлекательность инвестирования в программу. Среди них длительный период накопления, равный 15 годам, в течение которого сложные проценты могут не принести желаемого эффекта, непрозрачность инвестиционных процессов и отсутствие разнообразия в выборе риск-профилей.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».