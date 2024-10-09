Поставки кофе из Бразилии в Россию взлетели

В то же время средняя стоимость тонны этой бразильской продукции для российских импортеров за 12 месяцев увеличилась на 45 процентов. В месячном выражении показатель вырос на три процента и достиг уровня в 439,2 доллара. Для сравнения, биржевые цены на арабику за последний год увеличились 1,9 раза, а на робусту — в 2,2 раза.