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Новак: страны ОПЕК+ сохраняют планы наращивать добычу нефти с декабря

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Страны ОПЕК+ в настоящий момент сохраняют планы по наращиванию добычи с декабря 2024 года, однако участники соглашения будут ежедневно мониторить ситуацию на рынке. Об этом журналистам сообщил вице-премьер России Александр Новак.

Источник: Reuters

«Пока никаких изменений не обсуждается», — сказал он.

Отвечая на вопрос готов ли рынок нефти потребить дополнительные объемы баррелей в декабре, Новак отметил, что сейчас об этом рано говорить и нужно мониторить ситуацию.

С первого квартала 2024 года восемь стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, добровольно снижают производство на 2,2 млн б/с. С октября эти страны должны были начать постепенно возвращаться эти объемы добычи на нефтяной рынок вплоть до декабря 2025 года. При этом в ОПЕК + допускали пересмотр решения о восстановлении добычи в зависимости от рыночных условий.

Согласно графику, размещенному на сайте ОПЕК, в октябре суммарный объем увеличения добычи должен был составить 180 тыс. б/с. Однако в начале сентября альянс принял решение отложить восстановление добычи нефти на два месяца — до декабря. Таким образом, страны ОПЕК+ продолжают сокращать производство на 2,2 млн б/с. Вице-премьер РФ Александр Новак пояснял, что решение о переносе увеличения добычи было принято после анализа состояния рынка. По его словам, текущая ситуация не позволяла этого сделать.