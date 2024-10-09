Нефтегазовые доходы бюджета РФ за 9 месяцев выросли на 49,4%

В них также сообщается, что динамика поступления ненефтегазовых налогов опережает траекторию, заложенную при формировании закона о бюджете. «Ненефтегазовые доходы федерального бюджета составили 17 962 млрд рублей и увеличились на 26,9% год к году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Поступления оборотных налогов, включая НДС, по итогам января — сентября выросли на 15,5% и превысили плановый уровень, что формирует устойчивую базу для дальнейшего опережающего роста доходов», — отмечается в сообщении.