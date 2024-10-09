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Нефтегазовые доходы бюджета РФ за 9 месяцев выросли на 49,4%

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Федеральный бюджет РФ за январь — сентябрь 2024 года получил 8,33 трлн руб. нефтегазовых доходов, что на 49,4% превышает результаты за аналогичный период прошлого года. Ненефтегазовые доходы бюджета за 8 месяцев увеличились на 26,9% и составили 17,96 трлн рублей. Об этом сообщается в материалах на сайте Минфина.

Источник: Reuters

В них отмечается, что такой рост нефтегазовых доходов преимущественно обусловлен ростом цен на российскую нефть. «Поступление нефтегазовых доходов при этом сложилось на уровне, превышающем их базовый размер, и в соответствии с параметрами прогноза социально-экономического развития в последующие месяцы также ожидается устойчивое превышение поступлений нефтегазовых доходов над их базовым уровнем», — говорится в материалах Минфина.

В них также сообщается, что динамика поступления ненефтегазовых налогов опережает траекторию, заложенную при формировании закона о бюджете. «Ненефтегазовые доходы федерального бюджета составили 17 962 млрд рублей и увеличились на 26,9% год к году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Поступления оборотных налогов, включая НДС, по итогам января — сентября выросли на 15,5% и превысили плановый уровень, что формирует устойчивую базу для дальнейшего опережающего роста доходов», — отмечается в сообщении.

Минфин добавил, что на основе уточненных параметров прогноза социально-экономического развития уточнена оценка ненефтегазовых доходов федерального бюджета, в пределах размера дополнительных поступлений которых увеличен резервный фонд правительства России.