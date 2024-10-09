Названы самые высокооплачиваемые профессии в России

В топ-20 вошли и рабочие профессии. Например, медианные доходы сварщиков за год выросли на 25 процентов, до 136,1 тысячи рублей. В свою очередь, ежемесячные оклады токарей, фрезеровщиков и шлифовщиков увеличились на 4 процента, до 126,3 тысячи, а зарплаты автослесарей и автомехаников выросли на 36 процентов и достигли отметки в 115 тысяч. Столько же в среднем зарабатывают и монтажники (плюс 30 процентов).