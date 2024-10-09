Мишустин призвал авиакомпании заменить ПО на отечественное

По мнению премьера, экономия от внедрения более эффективного ПО — «это будущее». При этом он также считает важным, чтобы все системы работали как единое целое. «В данный момент еще и критически важно заменить программное обеспечение на отечественное… И здесь, конечно, в отрасли нужно наводить порядок», — сказал Михаил Мишустин (цитата по пресс-службе правительства).
По его словам, у «Аэрофлота» «есть все возможности для надежных перевозок, для обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов». Глава авиакомпании напомнил, что «Аэрофлот» разрабатывает программу «Купол» для замены импортной программы поддержания летной годности AMOS. Проект «Аэрофлота» готов на 65%, планируется, что в 2025 году его начнут внедрять в группе авиакомпаний. Также в следующем году «Аэрофлот» намерен полностью перейти на отечественное ПО.
«Кроме этого мы планируем запуск в 2024 году еще программы по планированию полетов. Было зарубежное ПО, сейчас его нет. Мы пишем российское ПО… Программа по планированию полетов с точки зрения цифровых значений нам даст экономию топлива от 2% до 5%. В денежном выражении — порядка 8 млрд руб. в год», — добавил Сергей Александровский.
В июне 2022 года правительство приняло программу развития авиационной промышленности России до 2030 года. Согласно базовому сценарию, доля самолетов отечественного производства в парке российских авиакомпаний к 2030 году должна составить 81,3%. ТАСС сообщал, что к 2027 году доля российских самолетов в парке авиакомпаний РФ может достичь 25%.
О ситуации в отрасли — в материале «Ъ» «Самолеты из добрых рук».