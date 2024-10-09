Мишустин призвал авиакомпании заменить ПО на отечественное

По мнению премьера, экономия от внедрения более эффективного ПО — «это будущее». При этом он также считает важным, чтобы все системы работали как единое целое. «В данный момент еще и критически важно заменить программное обеспечение на отечественное… И здесь, конечно, в отрасли нужно наводить порядок», — сказал Михаил Мишустин (цитата по пресс-службе правительства).