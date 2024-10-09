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Минстрой планирует разработать серию типовых проектов для соцобъектов

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Минстрой России планирует разработать серию типовых проектов для социальных объектов в рамках нового федерального проекта «Новый ритм строительства». Об этом сообщил глава ведомства Ирек Файзуллин.

Источник: РИА "Новости"

«Предстоит разработать серию типовых проектов для социальных объектов, улучшить и упростить их строительство, снизить или, во всяком случае, иметь понятные затраты», — сказал министр на заседании Общественного совета при Минстрое России.

Кроме того, по словам Файзуллина, в задачи федерального проекта входят повышение производительности труда и сокращение инвестиционно-строительного цикла (не более 1 000 дней).

Как сообщалось, федеральные проекты «Развитие инфраструктуры в населенных пунктах», «Жилье», «Модернизация коммунальной инфраструктуры», «Формирование комфортной городской среды», «Новый ритм строительства» войдут в новый нацпроект «Инфраструктура для жизни». Согласно проекту федерального бюджета, на реализацию нацпроекта в 2025 году направят 1,17 трлн рублей.