Минстрой планирует разработать серию типовых проектов для соцобъектов

«Предстоит разработать серию типовых проектов для социальных объектов, улучшить и упростить их строительство, снизить или, во всяком случае, иметь понятные затраты», — сказал министр на заседании Общественного совета при Минстрое России.
Кроме того, по словам Файзуллина, в задачи федерального проекта входят повышение производительности труда и сокращение инвестиционно-строительного цикла (не более 1 000 дней).
Как сообщалось, федеральные проекты «Развитие инфраструктуры в населенных пунктах», «Жилье», «Модернизация коммунальной инфраструктуры», «Формирование комфортной городской среды», «Новый ритм строительства» войдут в новый нацпроект «Инфраструктура для жизни». Согласно проекту федерального бюджета, на реализацию нацпроекта в 2025 году направят 1,17 трлн рублей.