Минсельхоз РФ не исключил повышения пошлины на цветы из недружественных стран

«Есть еще внешние меры поддержки. С июля текущего года у нас введена пошлина 20%, ну, фактически такая полузапретительная пошлина на поставку цветов из недружественных стран. Если мы поймем, что, например, нужно что-то подкрутить и увеличить пошлину, значит, мы ее увеличим. И здесь дальше будем смотреть еще на возможности введения таких же пошлин», — сказала Лут.