Минсельхоз РФ не исключил повышения пошлины на цветы из недружественных стран

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Минсельхоз России не исключил повышения импортной пошлины на цветы из недружественных стран, если это будет необходимо. Об этом заявила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут в ходе заседания Совета Федерации.
«Есть еще внешние меры поддержки. С июля текущего года у нас введена пошлина 20%, ну, фактически такая полузапретительная пошлина на поставку цветов из недружественных стран. Если мы поймем, что, например, нужно что-то подкрутить и увеличить пошлину, значит, мы ее увеличим. И здесь дальше будем смотреть еще на возможности введения таких же пошлин», — сказала Лут.
Она отметила, что около 19% поставок цветов на российский рынок приходилось именно на недружественные страны. «Поэтому сейчас мы ввели ограничения», — подчеркнула министр.
«Будем двигаться поступательно для того, чтобы обеспечить рынок для наших цветоводов», — добавила Лут.
Ранее правительство РФ утвердило повышенную таможенную пошлину на ввоз цветов из недружественных стран. На срезанные цветы и бутоны для составления букетов или декоративных целей введена пошлина в размере 20% от таможенной стоимости. Ставка действует до 31 декабря 2024 года включительно.