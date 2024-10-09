Минфин РФ: запуск диалоговой платформы по алмазам и бриллиантам укрепит связи БРИКС+

«Запуск диалоговой платформы по алмазам в формате БРИКС+ с участием алмазодобывающих стран Африки будет способствовать укреплению торговых и деловых связей между нашими странами, созданию новых форм кооперации и выработке единой позиции представителей всех сегментов “алмазного трубопровода” от добычи до ретейла в общих интересах стабильного развития отрасли. Важно подчеркнуть, что наше сотрудничество строится на принципах Схемы сертификации Кимберлийского процесса как единственного универсального механизма регулирования мировой торговли необработанными алмазами», — отметил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев, слова которого привела пресс-служба Минфина.