Матвиенко заявила о скудном ассортименте рыбы в магазинах и высоких ценах на нее

«Если посмотреть, прилавки магазинов не радуют рыбным разнообразием. А цены на рыбу достаточно высокие, что делает ее недоступной для большой части наших граждан», — сказала спикер Совфеда.
Она уточнила, что в сентябре 2023 года рыбаки продавали горбушу по 152 рубля за килограмм, а сейчас она стоит уже 270 рублей на Дальнем Востоке. Также, как отметила Матвиенко, стоимость белой рыбы, которая всегда считалась более дешевой, например, филе трески, доходит до 2 тыс. рублей за килограмм. «О чем говорит отрасль? Что растет нагрузка на предприятия отрасли. И поэтому надо анализировать вместе с ФАС, что происходит с ценами. Если мы, власти, своими решениями повышаем нагрузку на предприятия отрасли, значит, мы должны понимать, что чудес не бывает и никто не будет работать в убыток», — сказала сенатор.
Председатель верхней палаты парламента рассказала, что обсуждала эту тему с министром сельского хозяйства Оксаной Лут, и что есть понимание, что «надо внимательно смотреть на отрасль и соблюдать баланс — чтобы и государство справедливо получало положенные налоги, но чтобы это не стало удавкой». «Давайте будем очень осторожны. Не топором, а скальпелем, когда мы принимаем решения», — призвала Матвиенко.
Она подчеркнула, что профессия рыбака очень тяжелая и те, кто управляет отраслью, должны это понимать. Вместе с тем, глава Совфеда обратила внимание, что несмотря на все сложности, объем добычи водных биоресурсов в 2023 году вырос по сравнению с 2022 годом и составил 5,3 млн тонн. «Как говорят, это самый лучший показатель за последние 30 лет. Благодаря труду рыбаков, мы сохраняем статус страны, как одной из крупнейших рыболовных держав мира. Но все это происходит для того, чтобы рыба попадала на стол наших граждан, на прилавки магазинов», — сказала Матвиенко.