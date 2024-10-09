Матвиенко заявила о скудном ассортименте рыбы в магазинах и высоких ценах на нее

Она уточнила, что в сентябре 2023 года рыбаки продавали горбушу по 152 рубля за килограмм, а сейчас она стоит уже 270 рублей на Дальнем Востоке. Также, как отметила Матвиенко, стоимость белой рыбы, которая всегда считалась более дешевой, например, филе трески, доходит до 2 тыс. рублей за килограмм. «О чем говорит отрасль? Что растет нагрузка на предприятия отрасли. И поэтому надо анализировать вместе с ФАС, что происходит с ценами. Если мы, власти, своими решениями повышаем нагрузку на предприятия отрасли, значит, мы должны понимать, что чудес не бывает и никто не будет работать в убыток», — сказала сенатор.