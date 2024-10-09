Квартальные результаты производителя полупроводников TSMC превзошли прогнозы

Обычно TSMC, среди заказчиков которой Apple и Nvidia, публикует финансовую отчетность по итогам каждого месяца в тайваньских долларах, а квартальные цифры дает в американских долларах, но спустя неделю после публикации месячных данных. Поэтому квартальные показатели были высчитаны Reuters на основе данных за три отдельных месяца. Официальные квартальные данные TSMC представит 17 октября.
Сентябрьская выручка тайваньского производителя тоже оказалась довольно высокой — $7,8 млрд, что на 39,6% больше сентября 2023 года. За период с января по сентябрь выручка TSMC составила $62,9 млрд, что на 31,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. На сегодняшних торгах на бирже Тайбэя акции TSMC выросли на 0,99%. С начала года акции компании подорожали на 72%.