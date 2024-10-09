Квартальные результаты производителя полупроводников TSMC превзошли прогнозы

Сентябрьская выручка тайваньского производителя тоже оказалась довольно высокой — $7,8 млрд, что на 39,6% больше сентября 2023 года. За период с января по сентябрь выручка TSMC составила $62,9 млрд, что на 31,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. На сегодняшних торгах на бирже Тайбэя акции TSMC выросли на 0,99%. С начала года акции компании подорожали на 72%.