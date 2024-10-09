Каким будет курс рубля 10 октября 2024: прогноз эксперта

Индекс Мосбиржи в середине недели продолжил торговаться в минусе, бенчмарк сместился к середине диапазона 2700−2800 п. Рубль при этом обновлял минимумы, но в текущих условиях это может лишь сдерживать рынок от более глубокой коррекции. Цены на нефть развернулись вниз, Brent движется в сторону $75.
Между тем, чуть больше двух недель остается до заседания ЦБ, по итогам которого вероятно дальнейшее повышение ключевой ставки. Ожидания этого, а также более продолжительного периода жесткой ДКП давят на рыночный сентимент. Полагаем, что до конца месяца российский рынок может двигаться преимущественно в боковике.
Сегодня позднее будут обнародованы протоколы последнего заседания ФРС, это способно оказать влияние на общерыночный риск-аппетит. Но еще больший эффект может дать публикация сентябрьского индекса потребительских цен (ИПЦ) США в том случае, если данные о темпах роста инфляции будут значимо отличаться от прогноза.
Прогноз по индексу Мосбиржи на 10 октября — 2725−2825 п.
Прогноз до конца недели по биржевому курсу юаня — 13,3−13,9 рублей, по курсу рубля к доллару — 93,5−97,5. Рубль находится на минимумах с начала года из-за сокращения экспортных доходов — объемы экспорта нефти упали, а вместе с ними и цены. Импортеры же, напротив, наращивают спрос на валюту. Такое смещение внешнеторгового баланса плюс расширение бюджетного дефицита не позволяют ожидать кардинального разворота тренда, однако рубль в ближайшее время все же может отыграть некоторые потери. Во-первых, инвалюты двигались вверх практически безоткатно продолжительное время, поэтому логично ожидать их коррекционного «охлаждения». Также в октябре кратко выросли чистые продажи инвалюты в рамках бюджетного правила. Кроме того, в пользу рубля продолжает играть жесткий курс ДКП Банка России.
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