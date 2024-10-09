Каким будет курс рубля 10 октября 2024: прогноз эксперта

Прогноз до конца недели по биржевому курсу юаня — 13,3−13,9 рублей, по курсу рубля к доллару — 93,5−97,5. Рубль находится на минимумах с начала года из-за сокращения экспортных доходов — объемы экспорта нефти упали, а вместе с ними и цены. Импортеры же, напротив, наращивают спрос на валюту. Такое смещение внешнеторгового баланса плюс расширение бюджетного дефицита не позволяют ожидать кардинального разворота тренда, однако рубль в ближайшее время все же может отыграть некоторые потери. Во-первых, инвалюты двигались вверх практически безоткатно продолжительное время, поэтому логично ожидать их коррекционного «охлаждения». Также в октябре кратко выросли чистые продажи инвалюты в рамках бюджетного правила. Кроме того, в пользу рубля продолжает играть жесткий курс ДКП Банка России.