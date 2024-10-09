Красная икра может подорожать на треть к Новому году

«Несмотря на отсутствие дефицита красной икры в России, ее стоимость с августа выросла на 2 тыс. руб. за килограмм. Производители и рыбаки заинтересованы в дальнейшем росте цен. Рекомендую приобрести деликатес до конца октября, пока он не подорожал еще больше. К Новому году цена может достигнуть 9 тыс. руб. за кило, после чего начнет снижаться. Причина роста — повышенный спрос покупателей, которые уже сейчас закупаются к праздникам», — пояснила экономист.