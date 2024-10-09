Конго готово сотрудничать с российскими компаниями в электроэнергетике

«Мы всегда открыты к обсуждению сотрудничества с другими компаниями в электроэнергетике. У нас очень большой потенциал по газовой генерации, гидро-, солнечной и ветряной энергетике. Сейчас мы работаем над строительством дамб, по ним у нас сейчас в работе три основных проекта. По одной из дамб рассматриваем сотрудничество с российской компанией», — сказал он, отвечая на вопрос, обсуждает ли Конго с российскими компаниями совместные проекты в электроэнергетике.