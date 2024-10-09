Компания певца Сергея Жукова подала заявку в Роспатент на регистрацию бренда «Руки вверх beauty»

Компания ООО «Руки вверх», владельцем которой является певец Сергей Жуков, подала заявку в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) на регистрацию бренда «Руки вверх beauty». Соответствующая документация есть в распоряжении Агентства городских новостей «Москва».
Согласно данным Роспатента, товарный знак регистрируется по классу международной классификации товаров и услуг (МКТУ) № 3, что позволяет под этим брендом производить и продавать парфюмерную продукцию, средства для чистки зубов, бальзамы и блески для губ, воск для усов, крем после бритья, ватные тампоны, шампуни и эфирные эссенции.
Лидер группы «Руки вверх!» вместе со своим партнером Дмитрием Разумовым 13 августа 2024 года зарегистрировал новую компанию ООО «Руки вверх бьюти».