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Компания певца Сергея Жукова подала заявку в Роспатент на регистрацию бренда «Руки вверх beauty»

Компания ООО «Руки вверх», владельцем которой является певец Сергей Жуков, подала заявку в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) на регистрацию бренда «Руки вверх beauty». Соответствующая документация есть в распоряжении Агентства городских новостей «Москва».

Источник: РИА "Новости"

Компания ООО «Руки вверх», владельцем которой является певец Сергей Жуков, подала заявку в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) на регистрацию бренда «Руки вверх beauty». Соответствующая документация есть в распоряжении Агентства городских новостей «Москва».

Согласно данным Роспатента, товарный знак регистрируется по классу международной классификации товаров и услуг (МКТУ) № 3, что позволяет под этим брендом производить и продавать парфюмерную продукцию, средства для чистки зубов, бальзамы и блески для губ, воск для усов, крем после бритья, ватные тампоны, шампуни и эфирные эссенции.

Лидер группы «Руки вверх!» вместе со своим партнером Дмитрием Разумовым 13 августа 2024 года зарегистрировал новую компанию ООО «Руки вверх бьюти».