Компания певца Сергея Жукова подала заявку в Роспатент на регистрацию бренда «Руки вверх beauty»

Согласно данным Роспатента, товарный знак регистрируется по классу международной классификации товаров и услуг (МКТУ) № 3, что позволяет под этим брендом производить и продавать парфюмерную продукцию, средства для чистки зубов, бальзамы и блески для губ, воск для усов, крем после бритья, ватные тампоны, шампуни и эфирные эссенции.